Rivales y amigos: Carlos Alcaraz felicita a Sinner por su triunfo en Wimbledon

El tenista español ha congratulado a su amigo y acérrimo rival en redes sociales, después de conseguir su quinto Grand Slam en la hierba británica donde perdió ante él en la final de 2025.

Jannik Sinner suma otro Grand Slam a su palmarés. El tenista italiano se coronó este domingo en la pista central de Wimbledon después de batir a Alexander Zverev (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) en cuatro sets, para revalidar su título como campeón. Frente al público, el número uno del mundo fue ovacionado por su logro y felicitado por su hazaña.

Quien también congratuló a Sinner fue su amigo y acérrimo rival, Carlos Alcaraz. A pesar de no haber podido competir en el major británico por su lesión en la muñeca derecha, el español no dudó en aplaudir el triunfo del natural de San Cándido. "Felicidades Jannik y equipo. ¡Disfruta del momento!", escribió en sus redes sociales.

Con este nuevo Grand Slam, Sinner acumula cinco en su palmarés y se acerca a los siete de Alcaraz, el cual también fue la víctima del italiano en la anterior final de Wimbledon. Sin embargo, más allá del resultado de 2025, no existe rencor entre Carlos y él, por lo que su felicitación era más que esperada.

Además, por el momento, Alcaraz se encuentra recuperándose de su lesión con la vista puesta en volver lo antes posible a las pistas con el objetivo de recuperar su título como número uno del ranking ATP.

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