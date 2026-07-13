Pedro Acosta afirma que Marc Márquez es el favorito para ganar el Mundial de MotoGP

El futuro compañero del ilerdense considera que a pesar de que esté a 18 puntos de Jorge Martín, "es la referencia".

Tras operarse de la mano derecha el martes de la pasada semana, Pedro Acosta ha terminado cuarto en el Gran Premio de Alemania.

'El Tiburón de Mazarrón' marcha séptimo de la general con 148 puntos, a 60 unidades del líder, Jorge Martín.

Tras la carrera en Sachsenring, al murciano el han preguntado por la lucha que hay por el título.

"Parece que nadie quiere liderar el Mundial", ha replicado el piloto de KTM en declaraciones que publica 'Motorsport'.

Eso sí, si tiene que elegir a un favorito, se queda con su futuro compañero: "Marc lleva el 1 y creo que está demostrando que es la referencia".