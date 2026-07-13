Zverev, el candidato con más papeletas para formar un nuevo 'Big Three' con Carlos Alcaraz y Sinner

El tenista alemán se ha postulado como el claro perfil del ranking ATP para formar el nuevo trío que domine el tenis durante los próximos años.

El tenis actual necesita un nuevo 'Big Three'. Durante los últimos meses, decenas de tenistas, extenistas y figuras importantes del deporte han destacado la necesidad de que se forme un nuevo trío que domine el circuito ATP. Sin embargo, por el momento no se ha encontrado un candidato capaz de rivalizar con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

De entre los tenistas que ostentan una plaza en el top 10 del ranking ATP, únicamente Alexander Zverev ha sido el que ha podido poner contra las cuerdas a ambos prodigios del tenis. Este pasado domingo, se batió en duelo con Sinner en la final de Wimbledon y, aunque perdió, dejó grandes destellos de su juego.

Incluso, el propio Zverev confía en ser el tercer tenista que conforme dicho trío. "Eso espero. Para eso estoy aquí. Como dije, creo que este año ha sido un progreso; he estado presionando a esos chicos. No los he vencido este año, pero los he llevado al límite, diría yo", aseguró el teutón tras perder contra el italiano.

"Alcaraz en Australia, Jannik quizás aquí. Aunque fueron cuatro sets, creo que fueron cuatro sets muy ajustados, que podrían haber llegado a cinco. Pero sí, creo que ese es el objetivo. Para eso estoy trabajando en mi juego", añadió Zverev, dejando clara su postulación como candidato a formar un nuevo 'Big Three'.

Por último, el alemán aseguró que él era el tercer jugador que tanto se ha buscado, solo que en los últimos años "estaba lejos" de Alcaraz y Sinner. "En los últimos dos años, siempre he sido el tercer jugador, pero estaba muy lejos de esos dos, pero siempre he sido el número tres, en cierto modo", concluyó Zverev.

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