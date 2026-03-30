Jorge Martín y la dedicatoria hacia sus abuelos tras el podio en el GP de Estados Unidos

El piloto madrileño rindió en Austin de la mejor forma, acabando segundo en la carrera y primero en la sprint, y dedicando su esfuerzo y éxito a sus mayores seguidores: sus abuelos.

Jorge Martín está volviendo a recuperar su mejor nivel. El campeón de MotoGP en 2024 ha vuelto a completar otro podio esta temporada, el segundo consecutivo, tras concluir un GP de Estados Unidos en el que rindió de forma excelente, y en el que también se llevó la carrera sprint.

El piloto madrileño ha luchado a contracorriente durante meses para redimirse de sus lesiones, las cuales casi acaban con él. Y ahora, en 2026, está obteniendo grandes resultados tras casi un año sin correr en condiciones óptimas. Su mentalidad ha jugado un papel esencial en esta recuperación, pero su familia ha sido su gran apoyo.

"Bueno, agradeciendo un poco a toda la gente que me ayuda, a mi abuelo que me está viendo desde arriba, a mis abuelos que están pegados a la tele y haciendo penitencia sin comer chocolate para que pueda estar en el podio. Agradecer a todo el mundo y a mi familia que están rezando detrás de las cámaras", comentó Martín a los micrófonos de 'DAZN' tras acabar segundo en Austin y dedicar su podio a sus abuelos.

Según ha confesado 'Martinator', su sufrimiento también lo ha experimentado su familia durante meses, pero parece que sus oraciones y la "penitencia" de sus abuelos han surtido efecto para volver a pista de la mejor forma.

Por el momento, Martín es segundo en la clasificación, por detrás de su compañero Marco Bezzecchi, pero apenas cuatro puntos le separan del primer puesto, por lo que el español va a luchar por proclamarse campeón de nuevo.

"Final de año suele ser mi momento, pero tampoco me quiero precipitar; seguro que será un año para divertirnos. Ya he hecho mucho más de lo que me hubiese esperado en todo el año, que era hacer algún podio, así que nada, a disfrutar el momento, que es importante. A recuperar, porque tenemos un mes importante por delante para poder descansar y desconectar también un pelín y vuelta al ruedo en Jerez, que tengo muchas ganas", ha concluido Jorge Martín, nada más concluir la carrera.