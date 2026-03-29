El peligroso lance entre Bezzecchi y Acosta cuando peleaban por el liderato del GP de Las Américas

El italiano y el español se tocaron en un recta y estuvieron a punto de irse ambos al suelo. Acosta fue el que más tuvo que maniobrar para evitar el accidente.

Pedro Acosta salió decidido a ponerle las cosas difíciles a las Aprilia en Austin. El murciano fue el único piloto que lo consiguió sobre un KTM competitiva pero mucho menos veloz que las motos de Jorge Martín y Marco Bezzecchi.

La dupla de pilotos de la escudería veneciana salió a por la victoria sin ningún tipo de contemplación. Martín, que partía desde la séptima posición, se puso rápido tercero y esperó al momento justo para adelantar a Acosta y asaltar el segundo puesto.

Antes, el murciano y Bezzecchi estuvieron a punto de decir adiós, ya no solo a sus opciones de victoria, sino también a sus posibilidades de puntuar. Encarando una recta, el italiano se echó muy encima de Pedro, este tuvo que mantener muy bien el equilibro para no caerse.

El toque entre ambos fue muy notable y terminó con Marco en primer lugar manteniendo el liderato. En cualquier caso, fue un momento tenso que podría haber puesto fin a las opciones de firmar un buen resultado tanto de Pedro Acosta como del líder del Mundial, Marco Bezzecchi.