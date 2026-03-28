La extraña y peligrosa caída de Jorge Martín cuando celebraba su victoria en la 'sprint' de Austin

El madrileño dejó una imagen muy llamativa. Mientras hacía el 'caballito' en plena vuelta de honor, se fue al suelo a gran velocidad. Por fortuna, salió ileso.

Jorge Martín ha dejado una sensacional actuación en la 'sprint' del GP de Las Américas. Después de todo el calvario de lesiones por el que ha pasado, el campeón del mundo de MotoGP ha vuelto a subirse a lo más alto del podio con una victoria que sabe a gloria.

A pocas vueltas del final estaba tercero. Sin embargo, Marco Bezzecchi, que rodaba segundo, cometió un error y se fue al suelo dejando en bandeja la segunda plaza a Jorge. Aún así, el madrileño no se conformó con eso.

Gracias a una auténtica exhibición, le recortó un segundo y medio a 'Pecco' Bagnaia, que había liderado toda la carrera sin problemas. A pocas curvas del final, Martín adelantó al italiano y certificó una victoria de mucho valor.

Un triunfo que podría haberse torcido en la celebración. Jorge, haciendo un 'caballito' mientras celebraba en la 'vuelta de honor', se fue al suelo de manera algo violenta e incluso peligrosa. Por fortuna, no tuvo que lamentar ningún daño físico y pudo seguir celebrando quedando todo en una anécdota algo extraña.