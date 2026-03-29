La llamativa reacción de Bagnaia a la victoria de Jorge Martín en Austin: "Qué cab***"

El de Aprilia se llevó la victoria en la sprint tras adelantar al piloto italiano en la última vuelta, lo que provocó una divertida reacción de Pecco en el podio.

Pecco Bagnaia está teniendo un inicio de temporada complicado. El piloto italiano no encontró el ritmo ni en Tailandia ni en Brasil, aunque parece que en la sprint de Austin, Pecco volvió a mostrar su mejor versión.

El de Ducati hizo una salida sensacional y pasó de la cuarta a la primera posición en los primeros metros. Bagnaia lideró toda la carrera hasta que Jorge Martín se sacó un 'as' de la manga y consiguió adelantarle en la frenada de la curva 12.

Martín se llevó la victoria, con Pecco en segunda posición y Enea Bastianini, tras la sanción de Acosta, cerrando el top 3. En el podio, al italiano le preguntaron por esa pelea con el español, dónde dejó un mensaje muy sorprendente que desató las risas entre el público: "Qué ca*** Jorge. La verdad es que estaba tratando de ser suave y, después de la primera vuelta donde he empujado a tope, estaba llegando al final tratando de guardar el neumático"

"Me empezaba a costar mucho y deslizaba demasiado de la parte trasera, pero en cualquier caso estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo. Nos merecíamos muchísimo este tipo de carrera y de resultados. Así que gracias al equipo, que siempre trabaja duramente, y mañana daremos otro paso más adelante", concluyó Bagnaia en declaraciones para el micrófono de 'MotoGP'.

Jorge le negó el primer triunfo del año al turinés después de un final de carrera espectacular. A pesar de ello, 'Pecco' se lo tomó con humor tras haber firmado una gran carrera de todas formas.