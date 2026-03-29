Inexplicable: la tremenda salvada de Jorge Martín en el Gran Premio de Las Américas

El madrileño no se fue al suelo de milagro y evitó la caída apoyando el peso de su Aprilia en su rodilla y su codo. Todo cuando rodaba en la tercera posición.

Jorge Martín ha firmado un GP de Las Américas sensacional. Es más, es tal el estado de forma del campeón del mundo de MotoGP que no es ninguna locura considerarle serio candidato al título de la categoría reina este 2026.

El madrileño salió desde la séptima posición y en cuestión de varias curvas remontó hasta la tercera plaza. En ese momento no se separó de Pedro Acosta, que estaba segundo, ni de Marco Bezzecchi, que lideraba la prueba.

Pasada la primera mitad de carrera, Jorge se puso segundo superando al de KTM. Antes, Jorge había vivido un 'susto' de magnitudes considerables. Cogiendo una curva por dentro perdió el control de su moto y evitó la caída con una salvada magistral.

Terminó la carrera en segundo lugar culminando un fin de semana excepcional por parte del de San Sebastián de los Reyes. A pesar de haber perdido el liderato, Jorge sigue muy cerca de Bezzecchi en la clasificación general del Mundial de MotoGP.

Aún así, la mejor noticia para Martín es la forma física que ha mostrado este GP de Las Américas. Nadie esperaba este rendimiento físico y mental del español y, en cosa de tres carreras, ha dejado claro que puede pelear por todo.