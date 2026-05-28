"Siempre hay sorpresas y decepciones"
Jorge Lorenzo descarta un mundial de Marc Márquez y analiza la lucha en Aprilia por el título
El pentacampeón del mundo duda de que el ilerdense pueda remontar la temporada tras sus recientes lesiones y prevé que una de las dos Aprilia se alce con el título al final del calendario.
Marc Márquez tiene complicado revalidar el título de campeón del mundo. El piloto ilerdense afronta una temporada llena de contratiempos con múltiples caídas, las cuales dificultan que pueda ganar una sola carrera. Dicha circunstancia ha caído en favor de Aprilia, cuyos pilotos se encuentran en una lucha interna por el Mundial.
"Nadie esperaba estas dificultades del brazo de Márquez y que, de momento, no luche por el Mundial. Las Aprilia, nadie esperaba que fueran tan dominadoras y ha sucedido así. Entonces, lo bueno, en el deporte en general y en motos en particular, es que siempre hay sorpresas", explica Jorge Lorenzo, pentacampeón del mundo, en una entrevista para 'Marca'.
El expiloto da por descartado el campeonato para el eneacampeón del mundo debido a las múltiples lesiones que lleva arrastrando desde hace años, y que dificultan su forma de pilotar.
"Márquez con 33 años tiene un montón de lesiones en la mochila y eso va pesando. En el caso de Márquez, el pico máximo físico lo vimos en 2019. Ya no veremos esa plenitud de tener un cuerpo perfecto sin lesiones y poder pilotar los dos lados iguales", añade Lorenzo.
Incluso, Jorge cree que Márquez únicamente continúa pilotando por el simple hecho de retirarse como diez veces campeón del mundo. "Tener más títulos que Valentino cambia. Supongo que eso pesará a la hora de decidir qué hacer", concluye Lorenzo.
Aprilia, en busca del título
Además de abordar la delicada situación de Marc Márquez, el balear ha mostrado su opinión acerca de la lucha interna en Aprilia por el título de campeón de MotoGP. "Martín se ha puesto ahí. No ha perdido muchos puntos a pesar de esas caídas, porque Bezzecchi tampoco ha conseguido grandes puntos en Barcelona", asegura Lorenzo.
Para el expiloto, Marco Bezzecchi es su candidato para proclamarse campeón, aunque Jorge Martín está haciendo lo imposible para impedirlo y convertirse en bicampeón. "El nivel de velocidad es similar hasta ahora. En puntos están ahí y puede pasar de todo. Lo que tengo claro es que este año para mí va a ganar una Aprilia", concluye el expiloto español.
