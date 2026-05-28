La gran diferencia entre Márquez y el resto: "Cuando no tienes el talento de Marc o Rossi..."

Emilio Alzamora, descubridor y antiguo representante del ilerdense, ha hablado sobre la constancia y regularidad de los pilotos.

"Cuando no tienes el talento de un Márquez o un Rossi, tienes que ser más constante": así de contundente se ha mostrado Emilio Alzamora en una entrevista a 'Moto.it'.

El que fuera descubridor del de Cervera y posteriormente su mánager ha explicado qué le diferencia del resto: no tiene la necesidad de ser regular y constante.

"Márquez no siempre ha buscado la regularidad, pero es un gran campeón y su mentalidad era ganar. Esto le ha llevado a cometer errores que no habría cometido si hubiera estado más tranquilo, pero si pones en la balanza los títulos que ha ganado con esa garra, creo que le ha salido bien. Su estrategia ha funcionado. El resultado final es lo que cuenta", ha explicado.

Sobre su situación actual, Alzamora no duda de que el colmillo de Márquez sigue intacto: "Marc está en la pista porque quiere ganar, no corre por correr ni por el dinero. Es un ganador. Si ha vuelto es para luchar y para ganar, estoy seguro".

A pesar de su lesión, Emilio le sigue viendo un escalón por encima del resto: "Marc Márquez es muy completo. No digo que los demás no lo sean. Pero la capacidad de darlo todo los 365 días del año, en 22 carreras… al 100% es imposible, pero hay que estar al 80-100% si se quiere luchar por el título mundial. Eso es lo que debe aprender esta nueva generación".