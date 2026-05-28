Jorge Lorenzo se pone en la piel de Marc Márquez: ¿Buscará batir a Rossi o se retirará?

El pentacampeón del mundo ha analizado qué pesa más a la hora de decidir qué hacer cuando no tienes nada que demostrarle a nadie.

Tras un sobresaliente 2025 en el que alzó su novena corona y que se vio empañado por su accidente en Indonesia, Marc Márquez volvió a entrar en una espiral de lesiones que ahora, más de medio año después, siguen lastrándole.

Revalidar el título esta temporada se antoja casi imposible y sin estar cerrada su renovación con Ducati, muchos se preguntan si la posibilidad de colgar el casco ronda la mente del de Cervera.

Sobre ello le han preguntado a Jorge Lorenzo en 'Marca': "¿Qué puede pesar más en Marc, pensar en lograr el décimo título o en que ya ha tenido muchas lesiones?".

El balear, en primer lugar, ha puesto su ejemplo: "Yo me acuerdo que los últimos años, cuando me caía y me hacía daño, despotricaba de todo: '¿Por qué no lo que estoy haciendo aquí? ¿tengo que estar ya disfrutando de la vida y disfrutando de todo lo logrado?'. Siempre me venía eso la cabeza".

Después, se ha puesto en el lugar de Márquez: "No sé qué le están aconsejando, si es el demonio que le aconseje de dejarlo o es al revés de seguir. Básicamente, tiene dos personalidades que le están diciendo por un lado déjalo ya, quítate el riesgo de tu vida y empieza a disfrutar la vida. Y por otro, lo vamos a intentar, no puedes abandonar, vamos a intentar conseguir ese décimo".

"Y eso llama mucho la atención, el conseguirlo y la motivación de conseguir ese décimo. Yo siempre pongo el ejemplo de en mi caso. A mí cuando me presentan en una gala, me dicen Jorge, cinco veces campeón del mundo. Si nunca hubiese ganado ningún Mundial, hubiera sido subcampeón dos o tres veces, sería el ex piloto Jorge Lorenzo", ha explicado.

En el caso de Márquez sería: es diez veces campeón del mundo, ha superado a Valentino. Es diferente. Igual que Valentino, nueve Mundiales o el décimo, pero no lo fue. O tener más títulos que Valentino cambia. Supongo que eso pesará a la hora de decidir qué hacer", ha zanjado.