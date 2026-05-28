¿Ganaría Sinner a Rafa Nadal o Federer? Atención al análisis de un exnúmero 1

Una leyenda italiana del tenis resalta el récord "sobrehumano" de Nadal que Sinner no podrá romper

Tim Henman duda de que el italiano tuviera opciones ante la mejor versión de dos de los integrantes del 'Big Three'.

Con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz dominando con puño de hierro el circuito durante los últimos años, se ha abierto el debate sobre si los dos mejores tenistas del mundo actualmente podrían batir al 'Big Three' en su 'prime'.

Sobre ello ha reflexionado Tim Henman en 'Tennis365', donde ha ensalzado las figuras de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

"¿Rafa (Nadal) en su mejor momento contra Sinner en tierra batida? Apuesto por Rafa", ha arrancado el que fuera número 1 del mundo.

El británico también pone el ejemplo de Federer: "Lo mismo ocurre con Roger en hierba. En este momento, apuesto por un Federer en su mejor momento contra Sinner".

"Sinner y Alcaraz son increíbles y es brillante verlos jugar, pero no me estoy adelantando a los acontecimientos en comparación con los otros tres (Federer, Nadal y Djokovic)", ha zanjado.