Confinan a la población de Òrrius (Barcelona) por un incendio en el patio de una nave industrial

Los detalles Más de 20 dotaciones de los bomberos trabajan en el incendio. Protecció Civil recomienda a los vecinos cerrar puertas y ventanas, no salir a la calle y estar atentos a las indicaciones de las autoridades.

Protecció Civil ha confinado a la población de Òrrius (Barcelona) vía un ES-Alert por un incendio que quema el patio de una nave industrial de la localidad desde este jueves a las 13:54 horas.

Protecció Civil recomienda cerrar puertas y ventanas, no salir a la calle y seguir siempre las indicaciones de las autoridades, han apuntado en un mensaje en 'X'.

Los Bombers de la Generalitat están en el lugar de los hechos con 22 dotaciones, de las cuales 5 son unidades aéreas, y las tareas de extinción se centran en el flanco derecho del incendio, para que no salte un barranco.

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