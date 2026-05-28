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Oferta de 100 millones

Exclusiva: todos los detalles del posible fichaje de Julián Álvarez por el FC Barcelona

Jota Jordi y Belén Sánchez, periodistas de 'El Chiringuito' y 'Jugones' respectivamente, han aportado detalles sobre la negociación entre el conjunto azulgrana y el colchonero.

Julián Álvarez Julián ÁlvarezGetty

El 'caso Julián Álvarez' se está calentando en las últimas horas. Con el fichaje de Anthony Gordon prácticamente cerrado, el FC Barcelona se ha lanzado a por el delantero argentino.

En la mañana de este jueves, Jota Jordi ha contado en exclusiva que la entidad culé enviará "al 100% y "vía fax" este mismo día una oferta a las oficinas del Metropolitano para empezar a negociar por el ex del Manchester City y River Plate.

Minutos después, la periodista de 'Jugones' Belén Sánchez ha desvelado cuál será el montante con el que empezará a hablar el Barça.

El conjunto presidido por Joan Laporta pondrá sobre la mesa 100 millones de euros para hacerse con los servicios de Julián.

La oferta no incluye, por el momento, a ningún jugador del cuadro azulgrana. Queda por ver cómo replicará el Atleti, que de momento no le ha cerrado la puerta de salida al ariete.

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