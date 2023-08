Joan Mir no está teniendo un estreno nada fácil con Honda. Igual que Marc Márquez, el mallorquín ha sido víctima de una moto que ya se ha cobrado varias caídas y lesiones. Su accidente el pasado mes de junio en el Gran Premio de Italia le impidió disputar las citas de Alemania y Países Bajos, pero este fin de semana, tras el parón veraniego, regresa a los circuitos en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Todos los pilotos de Honda han criticado el imprevisible comportamiento de la RC213V, hasta el punto de considerarla una moto peligrosa. Sin embargo, Mir niega que sienta temor cuando sale a la pista.

"Para nada le he cogido miedo a la moto. Lo que pasa es que, cuando no te salen las cosas te desmotivas. Estaba desmotivado, estoy desmotivado. Cuando estás acostumbrado a tener buenos resultados y no te paras de caer, pues cuesta", declaró el piloto de Honda en su llegada a Silverstone.

"Cualquier deportista de élite se alimenta de los resultados, de las cosas buenas, y yo llevo un tiempo que solo absorbo lo malo. Necesito un poco de la otra parte. Si tuviera miedo a la moto no estaría aquí", explicó.

Además, el balear asegura que la relación con el equipo japonés es inmejorable: "El trato que he recibido por parte de Honda en una situación tan difícil como la mía, es impecable".

Sin embargo, en los últimos días han circulado por el paddock diversos rumores que apuntaban a una posible salida de Mir, tal y como ha sucedido con Álex Rins, que ha hecho oficial esta semana su marcha a Yamaha. No obstante, el '36' desmiente los rumores y no ve motivos para irse al eterno rival de Honda.

"Yo no me iría a Yamaha, quiero darle la vuelta a la situación con Honda", dijo Joan Mir para concluir.