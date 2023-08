Alex Rins se marcha de Honda y empezará una nueva etapa en Yamaha a partir del curso que viene. Algo que ha "extrañado" a Marc Márquez, que ha sido preguntado por este movimiento en la rueda de prensa de este miércoles.

El de Cervera no entiende qué ha cambiado: "Me extraña porque él mismo dijo que la Honda no era tan mala moto, que se podía ganar con ella".

"Que en tan poco tiempo ya piense en marcharse a otra marca me sorprende, pero bueno. Respetamos su decisión y si se marcha será que no ve que la Honda sea tan buena moto, sino que está buscando otro proyecto", explica el ocho veces campeón del motociclismo.

Sobre Honda y todo lo que está ocurriendo en 2023, desvela que ha estado en contacto con el equipo: "Siempre he querido estar conectado tanto con Alberto Puig como con el equipo de test. Stefan Bradl ha estado probando en Misano y Jerez, y cuando llegue a Silverstone me dirán exactamente qué ha llegado nuevo y qué no".

"Sé que el equipo de pruebas ha estado trabajando, pero luego hay que ver en la práctica si funciona o no. Pero Pero que siguen trabajando y evolucionando, está claro. Veremos en las próximas carreras qué llega...", ha expresado el español.

MotoGP regresa este fin de semana, con la carrera el domingo 6 de agosto en el circuito de Silverstone para el Gran Premio de Gran Bretaña.