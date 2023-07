La temporada para Honda está siendo un desastre. Álex Rins maquilló el inicio de temporada de la marca japonesa con su victoria en Austin, pero el triplete de carreras actuales antes del parón veraniego fue dramático: tres de sus pilotos titulares no corrieron ni en Alemania ni en Países Bajos.

Todas las miradas están centradas enMarc Márquezy su posible salida de Honda, pero su compañero de equipo Joan Mir también está buscando una alternativa. Entre ambos suman 18 puntos en total esta temporada, lo que supone un 3.8% de los puntos disputados hasta la fecha. Un dato demoledor para un equipo que hasta hace un par de temporadas dominaba MotoGP con puño de hierro.

Alberto Puig, director deportivo de Honda, reconoció que siguen sin entender los problemas que tienen con su montura: "La moto está haciendo cosas que no entendemos y que está reaccionando de una manera que los pilotos no esperan.Haysituaciones como las caídas que se han producido que no hemos entendido todavía por qué".

Y en esta situación, sus pilotos buscan una salida. Da igual que MotoGP anunciará que Honda iba a recibir concesiones. Marc Márquez sondea la opción de recalar en KTM, mientras que ahora varias fuentes del paddock indican que Joan Mir estaría hablando con Yamaha para ser el compañero de Fabio Quartararo la próxima temporada.

"Honda no quiere mantener a gente que sea infeliz estando aquí", dijo Puig en la última carrera disputada en Assen. Todos pensamos en Márquez en ese momento, pero esa frase parece que también va dirigida a Mir.