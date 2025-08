Un expiloto explica cómo Márquez hace la diferencia a la salida de las curvas: "Los demás no lo tienen"

Nadie puede con Marc Márquez. Está arrasando con la Ducati. Da igual que sea el único de los grandes que ha cambiado de equipo recientemente. Se ha adaptado y es imparable. Tanto que su noveno título de motociclismo podría llegar incluso después del parón veraniego.

El expiloto Rubén Xaus, en palabras que publica 'Motosan', ha explicado el motivo por el que Marc marca tanto la diferencia con respecto a Pecco Bagnaia y a su hermano Alex.

"Marc a la salida de curvas siempre hace como un tirón que los demás ves que no pueden. En otras pistas no se ha notado tanto, pero aquí se ha visto muchísimo que en el punto de acelerar. Él tiene la moto puesta en su sitio, con su ángulo, que cuando ataca el perfil del neumático es toda otra acción. Y ahí, pues bueno, claramente cuando tiene un plus y sobrado con margen, los demás ya no hay margen y van ahogados", detalla Xaus.

Un factor clave para hacer que la Ducati vaya más rápido: "Entonces ahí es donde creo que él ha marcado la diferencia muchísimo".

Destaca la adaptación de un Márquez que está firmando una de las mejores temporadas de su vida. Y eso es mucho decir. "No hay que olvidar que los demás pilotos rivales de Marc repiten equipo, y técnicos, y todo. Y Márquez es el único que ha cambiado de equipo. Si en los primeros días se adaptó y ya funcionaba, cada día que pase se conocerán más y irán más", indica.

Los fallos de sus rivales en las últimas citas le han dado una distancia muy importante en el campeonato: "Los rivales más directos que son Bagnaia y Alex han ido pinchando en las últimas carreras cuando mejor ha estado Marc Márquez".

"Está conduciendo la moto, no con físico, sino con el talento que tiene", sentencia.