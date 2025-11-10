Ya hay fecha para el regreso de Jorge Martín: volverá a correr en 2025

Aprilia ha comunicado que el madrileño volverá a subirse sobre la moto en el Gran Premio de Valencia, la última cita del calendario.

El Gran Premio de Valencia tendrá un invitado muy especial. Jorge Martín volverá en el circuito de Cheste después de varios meses lesionado. El madrileño se fue al suelo en la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Japón hace casi dos meses.

Tras superar una fractura de clavícula, Martín podrá despedirse sobre la moto de una temporada complicada en la que las lesiones han sido prácticamente el pan de cada día. Su caída en pretemporada sumada al accidente en Qatar y al de Japón han hecho pasar a Jorge varias veces por quirófano.

Por fortuna, el campeón del mundo tendrá la oportunidad de poder correr en el último gran premio del año y poder afrontar 2026 al máximo nivel. Aprilia lo ha comunicado en un escrito: "Jorge Martín viajará a Valencia para disputar el Gran Premio de la Comunitat Valenciana".

"El piloto español, ausente desde el GP de Japón debido a una fractura desplazada de la clavícula derecha, sufrida durante la carrera sprint, aún deberá someterse a una evaluación por parte del equipo médico del Campeonato del Mundo de MotoGP para recibir el alta médica y poder competir", asegura la escudería italiana.

A pesar de la posibilidad de volver a competir, Jorge deberá esperar el veredicto del cuerpo médico de MotoGP. Serán los médicos de la categoría los que tendrán la última palabra sobre si el madrileño puede recibir el alta médica, y por tanto, estar en condiciones de competir.