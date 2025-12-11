El jefe de Ducati revela la conversación con Marc Márquez previa a su salida de Honda: "Ya es hora"

Davide Tardozzi ha desvelado las palabras que compartió con Marc en Sachsenring hace dos años que pudieron influir en la salida del piloto del equipo japonés.

Marc Márquez cierra un 2025 de ensueño. El piloto catalán ha vuelto a lo más alto tras proclamarse campeón de MotoGP por séptima vez, tras cinco años lidiando con las lesiones, caídas y dos cambios de equipo.

El de Cervera recaló en Ducati después de correr once años para Honda, equipo con el que levantó seis mundiales, y un año en Gresini, para volver a competir por un título. En su primer año en el equipo italiano, Marc acabó tercero sin posibilidades de pelear por el campeonato, pero en 2025 el rendimiento del piloto con su Ducati ha sido espectacular.

Tal es así que Márquez ha dejado atrás los malos años en el equipo japonés, donde, según narra su actual jefe, Davide Tardozzi, Marc acabó "devastado". El jefe de Ducati ha revelado a 'DAZN' la conversación que tuvo con él antes de romper su relación con Honda.

"Voy a contar una cosa. Estábamos en Sachsenring hace dos años. Durante los entrenamientos, estaba dando una vuelta con la scooter para observar a los pilotos. En la cuarta caída de Marc, él salió de la pista y se apoyó en el guardarraíl", comienza a contar Tardozzi sobre la conversación que tuvo con Márquez antes de cambiar de equipo.

"Yo pasé unos minutos después por ahí. Siempre he tenido respeto por Marc Márquez y le dije: 'Marc, quizá ya es hora de cambiar'. No creo que sea por eso por lo que cambió, pero cuando pasé por allí vi una situación realmente devastadora. Y esas palabras me salieron del alma", añade el italiano, puntualizando el momento en el que la carrera del piloto español cambió por completo.

Ahora, las palabras de Tardozzi recobran un gran protagonismo después de que Marc se haya proclamado campeón del mundo con Ducati y haya recuperado la ilusión por correr con una moto que rinde al mismo nivel que el piloto.