Ducati señala "altibajos" en el equipo de Valentino Rossi: "No han rendido correctamente"

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, dice que Franco Morbidelli y Fabio Di Giannantonio "no han rendido correctamente" en este 2025.

Marc Márquez ha sido campeón con la Ducati y su hermano Alex ha quedado segundo con la moto inmediatamente anterior. Pero a partir de ahí los de Bolonia están en problemas. Ni Pecco Bagnaia ha respondido ni tampoco el equipo de Valentino Rossi, el VR46, que en el caso de Fabio Di Giannantonio ha pilotado la moto de última generación.

Por eso Davide Tardozzi, jefe de Ducati, ha dicho en 'AS' que la temporada de los VR46 no ha sido la ideal: "No han rendido correctamente".

"Por alguna razón Franco Morbidelli y Fabio Di Giannantonio no rindieron correctamente durante la temporada. Tienen altibajos y eso no le da al equipo lo que merece, porque el equipo estaba trabajando muy bien", apunta Tardozzi.

La diferencia entre las dos motos son evidentes: "Puedo decir que ambos paquetes son realmente buenos cuando funcionan bien. De hecho, si tengo que analizar la situación con claridad, el paquete 25 ha estado teniendo muchos menos problemas que el 24, porque hemos visto a Marc en primera posición o segunda prácticamente todo el año y él estaba con el paquete 25".

A pesar de esta advertencia, Tardozzi dice que sí están contentos: "Estamos contentos con el trabajo del equipo. Nos importan y nos han demostrado lo profesionales que son".

Un mensaje confuso del jefe de Ducati. Por un lado reconoce que están "contentos" con el rendimiento de los de Valentino Rossi, pero por otro lado ha puesto a sus dos pilotos en la diana. El año que viene, por cierto, la tercer moto de última generación la llevará Alex Márquez.