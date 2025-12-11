Ocon se rinde ante la "leyenda" Fernando Alonso: "Me molesta, pero es increíble"

El excompañero del bicampeón del mundo de Fórmula 1, con el que no terminó muy bien en Alpine, ha elogiado su estrategia en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Tras un sobresaliente sexto puesto en la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, Fernando Alonso peleó como gato panza arriba para aferrarse a dicha posición en carrera.

En un trazado complejo para adelantar como es el de Yas Marina, el experimentado piloto jugó con los rivales que llevaba pegados a su alerón para formar un 'trenecito'.

Aceleraba en las curvas que debía para sacar el margen suficiente de manera que no pudieran adelantarle en las rectas, y eso desesperó a Esteban Ocon.

De hecho, tras la carrera, el francés se rindió ante su excompañero: "Todos estábamos pegados detrás de Alonso y luego volvió a apretar en las cuatro curvas siguientes, lo que le permitió crear un hueco lo suficientemente grande como para impedirnos adelantarle".

"Sigue dominando los trucos. Me molesta, pero es increíble", añadió el que fuera compañero del asturiano en declaraciones que publica 'Motorsport'.

"Fernando es una leyenda en las luchas rueda a rueda. Hoy no fuimos lo suficientemente rápidos como para atacarlo de verdad", zanjó el piloto de Haas, que no terminó demasiado bien con Alonso durante su etapa en Alpine.

Al final, el de Aston Martin cruzó la línea de meta por delante de un tren completado por Ocon, Hamilton, Hülkenberg y Stroll.