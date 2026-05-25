La reacción de Acosta cuando le preguntan por un posible futuro con Márquez: "Me tendría que dar prisa..."

El piloto de KTM suena con mucha fuerza para convertirse en compañero de Marc Márquez en Ducati de cara a la temporada que viene.

Todo el mundo habla en MotoGP del futuro de Ducati y del 'Dream Team' que podrían formar: un Marc Márquez cuya renovación todavía no es oficial y un Pedro Acosta que se podría convertir en uno de los grandes fichajes de los últimos tiempos.

El murciano no esconde que le gustaría compartir garaje con Marc: "Es un piloto que ha ganado nueve títulos. Me tendría que dar mucha prisa, pero ojalá que llegue ese día".

Porque su futuro en KTM, si quiere salir campeón de la categoría reina, es realmente difícil. Ahora mismo su moto, a pesar de que él siempre eleva el nivel, no está a la altura de las Ducati ni de las Aprilia.

"Va a ser interesante. Ahora Ducati y Aprilia tienen ventaja, pero el cambio en algunas normas puede acercar a KTM y a los japoneses", dice Pedro Acosta en palabras que publica 'Sport' este lunes.

Es cuarto en el mundial el piloto murciano. Por supuesto, el primero piloto de todas las KTM. Suma 92 puntos y dos podios en las carreras largas del domingo.

Marco Bezzecchi sigue liderando, con Jorge Martín como inmediato perseguidor. Las Aprilia están dominando este mundial.

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