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"Hoy solo doy gracias"

El mensaje de Marc Márquez tras el terrible accidente de Álex y Zarco en Montmeló

El vigente campeón del mundo, que no estuvo presente en el Gran Premio de Catalunya, publicó un sentido mensaje en su perfil en redes sociales.

Marc y Alex Márquez celebrando en MontmelóMarc y Alex Márquez celebrando en MontmelóGetty

Marc Márquez, que se encuentra recuperándose de una nueva operación en el hombro derecho y de la rotura del quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió en la sprint de Le Mans, no estuvo presente este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Desde Madrid, el de Cervera vio el terrible accidente que sufrió su hermano Álex en la vuelta 12 cuando iba segundo tras Pedro Acosta y el de Johann Zarco en la relanzada.

Sobre el '73', Gresini emitió un comunicado en el que aportaban los detalles de la lesión: "Actualización: fractura marginal de la vértebra C7; la próxima semana se completará una evaluación más detallada. Fractura de la clavícula derecha; será estabilizada con una placa. Será intervenido quirúrgicamente hoy por el equipo del Hospital General de Catalunya".

Después, el propio Álex fue el que quiso tranquilizar a sus seguidores: "¡Todo controlado! Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo".

Ya por la noche, fue el propio Marc el que publicó un escueto pero sentido mensaje tras conocer que sus compañeros de parrilla estaban fuera de peligro: "Hoy solo doy gracias".

Tras perderse la cita de Montmeló, todo apunta a que el eneacampeón del mundo reaparecerá en Mugello, el Gran Premio en casa de Ducati.

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