El fisio de Márquez tiene claro que lo de Marc es historia del deporte: "No hay ninguna reaparición comparable..."

Carlos J. García, fisio de Marc Márquez, dice que lo que ha hecho Marc no se puede comparar con ninguna otra situación: "Es algo único, especial".

Marc Márquez volvió de un calvario de lesiones y ahora es campeón de MotoGP otra vez. Ahora con Ducati. El regreso del campeón. Ya son nueve títulos y quiere más. Volverá a ser el gran favorito para el mundial de la temporada que viene.

Su fisio, Carlos J. García, ha hablado en 'AS' sobre el éxito de Marc: "Este título es muy especial. Diría que es el más especial y el más importante, porque venimos de donde venimos y todo el trabajo que hay detrás y todas las situaciones que se ha encontrado Marc en este camino desde 2019, que es cuando gana su último mundial de MotoGP, no han sido fáciles para él".

"Para ningún deportista de la historia este camino hubiese sido fácil y creo que ninguno hasta la fecha ha recorrido lo que él ha recorrido", apunta uno de los hombres de confianza del piloto de Ducati.

Para él es historia del deporte mundial: "No consigo ver a ninguno en una situación y reaparición comparable a la de Marc. No se puede comparar con nadie ni con ninguna otra situación anterior y eso lo hace único y especial. Si vas analizando todos los momentos vividos desde 2020 hasta el día de hoy, te das cuenta de que es imposible no pensar que sea la suya sea la mejor recuperación o la mejor vuelta de un deportista".

Para él ha sido mucho tiempo de sufrimiento: "El proceso ha parecido infinito. No es infinito porque ha tenido fin, pero fue casi infinito, fue muy largo para la lesión teórica inicial que él tenía. Era una fractura de húmero. Es verdad que es una lesión complicada o compleja y que hay que tratar con cautela, pero no debería ser ni mucho menos en lo que se convirtió para Marc".

El mejor piloto con la mejor moto... y en el primer intento Marc ya es campeón del mundo. Una vez más. Historia del deporte.