Menos mal que reculó: el día que Marc Márquez le dijo a su entorno que se retiraba

José Luis Martínez, asistente y persona de máxima confianza de Marc, ha recordado qué ocurrió tras el Gran Premio de Indonesia de 2022.

"Nadie sabe lo que ha llegado a llorar Marc para volver a este momento": así de claro se mostraba José Luis Martínez en declaraciones a 'Motorsport' después de que Márquez alzara su novena corona este domingo en Japón.

El asistente y persona de máxima confianza del ilerdense desde 2015 desveló que el piloto de Ducati llegó a comunicar hace tres años a su círculo que quería retirarse.

"Recuerdo una vez, volviendo de Lombok (2022), donde no corrió porque se cayó y le volvieron los problemas de diplopía, en que me dijo que no podía más, que quería dejarlo", recordó.

Eso sí, su entorno no le dio demasiada importancia: "Nos reíamos de Marc porque no entendíamos que a esas alturas pudiera tener dudas de sí mismo con todo lo que había ganado".

Según Martínez, la excesiva autoexigencia del '93' es su gran 'red flag': "Una cosa que no me gusta de él, y que se lo he dicho mil veces, es que se autoflagela demasiado, se hace mucho daño, cuando por lo que sea comete un error. Entiendo que eso es lo que le lleva a hacer lo que hace y a ser quién es".

"Es la presión aquello que le lleva a sacar su mejor versión; a motivarse y a concentrarse más. En carreras en las que se ha visto más contra las cuerdas, es en las que mejor fue", ha zanjado.