La sorpendente reflexión de Ducati tras el mundial de Márquez: "Marc aún no ha terminado..."

Davide Tardozzi, jefe de la escudería boloñesa, advirtió del hambre de Marc y de la posibilidad de que el de Cervera domine el panoramal motociclístico en los próximos años junto a Ducati.

Marc Márquez no ha tenido rival esta temporada en MotoGP. El piloto español ha dominado de principio a fin un mundial que ha terminado conquistando a falta de, nada más y nada menos, cinco grandes premios para que termine la temporada. Nadie había ganado con tanta antelación.

Marc ha resurgido tras un proceso de recuperación lento y costoso tras sus cuatro operaciones de hombro. Es precisamente el sufrimiento del ya nonacampeón del mundo lo que ha dotado este título de tanto valor especial para él.

Márquez dio un paso muy valiente dejando Honda para recalar en Gresini, una escudería satélite. Su estancia en el equipo de su hermano Álex le abrió las puertas de Ducati y la apuesta de la escudería oficial, tras muchas críticas, ha terminado por silenciar todas las críticas que aseguraban que la marca italiana se equivocaba eligiendo a Marc.

Desde Ducati no pueden mostrar más felicidad tras el Mundial de Márquez, pero también avisan. Marc no se conformará. Davide Tardozzi, jefe de la escudería, lanza un llamativo mensaje: "Creo que es difícil comparar épocas diferentes. Antes se ganaba porque se tenían motos diferentes y los que, como Agostini, eran campeones, podían disfrutar de máquinas de altas prestaciones".

"Hoy MotoGP es realmente competitivo, porque todos tienen motos oficiales y todos son muy fuertes, así que lo que haya que decir de Marc se dirá al final de su carrera, porque aún no ha terminado y no ha acabado de ganar", ha reconocido el directivo italiano en unas declaraciones para 'GPOne'.