Ahora

Márquez, a por el título

MotoGP en directo, hoy: carrera del Gran Premio de Japón de motociclismo en Motegi donde Márquez puede ser campeón

Sigue en directo el desarrollo de la jornada del domingo en el Gran Premio de MotoGP en Japón, en el circuito de Motegi, con el plato fuerte del fin de semana, la carrera. Márquez puede proclamarse campeón.

laSexta Deportes
Madrid,
Marc Márquez Marc Márquez Getty

¿EL RIVAL? SU HERMANO

El título se queda en casa. En la de los Márquez, más concretamente. Solo Marc o Ález pueden ser campeones del mundo, y todo apunta a que puede serlo Marc. Ser primero o segundo le basta para coronarse hoy como heptacampeón del mundo de MotoGP, el noveno en su carrera. Sacarle más de seis puntos a su hermano también es otra opción para salir en hombros hoy de Motegi.

¡¡BIENVENIDOS AL GRAN PREMIO DE JAPÓN!!

Todos los focos puestos en él. Todos los focos puestos en Marc Márquez. El de Cervera puede conquistar su noveno título mundial si consigue se primero o segundo. Al de Ducati también le vale la opción de que su hermano le recorte seis puntos o menos, independientemente de la diferencia de posiciones. Puede ser un día histórico para Marc, para el motociclismo y para el deporte español y mundial. Márquez, camino a agrandar su leyenda. Os lo contamos aquí, en 'laSexta'.

