MotoGP en directo, hoy: carrera del Gran Premio de Japón de motociclismo en Motegi donde Márquez puede ser campeón

EL CIERRE PERFECTO Broche de oro para un Gran Premio de Japón que ya es historia. Séptimo título mundial para Marc Márquez, que sigue exultante en el podio. La historia de un hombre que vuelve a tocar el cielo tras cinco años navegando en la incertidumbre. Compartir en X

LA CELEBRACIÓN DE MARC 'More than a number'. 'Más que un número'. Ese es el nuevo 'slogan' de Marc Márquez, que iguala a Rossi con siete Mundiales en MotoGP y se queda a uno de Agostini. Se coloca un casco rojo especial y entra ahora en el Pit Lane con la bandera de España en mano. Compartir en X

¿EL RIVAL? SU HERMANO El título se queda en casa. En la de los Márquez, más concretamente. Solo Marc o Ález pueden ser campeones del mundo, y todo apunta a que puede serlo Marc. Ser primero o segundo le basta para coronarse hoy como heptacampeón del mundo de MotoGP, el noveno en su carrera. Sacarle más de seis puntos a su hermano también es otra opción para salir en hombros hoy de Motegi. Compartir en X

MÁRQUEZ, A IGUALAR A UN HISTÓRICO Ese histórico no es otro que Valentino Rossi. El piloto italiano logró siete títulos mundiales en la categoría reina. En esta ocasión, el de Cervera puede igualar al que un día fue su ídolo y lo puede hacer en Motegi, en Japón, donde ya se ha proclamado campeón en otras tres ocasiones. Compartir en X

