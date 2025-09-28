Márquez, a por el título
MotoGP en directo, hoy: carrera del Gran Premio de Japón de motociclismo en Motegi donde Márquez puede ser campeón
Sigue en directo el desarrollo de la jornada del domingo en el Gran Premio de MotoGP en Japón, en el circuito de Motegi, con el plato fuerte del fin de semana, la carrera. Márquez puede proclamarse campeón.
EL CIERRE PERFECTO
Broche de oro para un Gran Premio de Japón que ya es historia. Séptimo título mundial para Marc Márquez, que sigue exultante en el podio. La historia de un hombre que vuelve a tocar el cielo tras cinco años navegando en la incertidumbre.
HABLA MARC MÁRQUEZ
"No quiero recordar el pasado, solo disfrutar del momento, pero es verdad que ha sido muy difícil. Cometí un gran error en mi carrera y luché, luché y luché y he vuelto a ganar de nuevo, así que me siento en paz".
MOMENTO HISTÓRICO
El de Cervera coloca su séptima insignia de campeón del mundo.
EL CASCO DE CAMPEÓN
Así se colocaba Marc el casco especial tras lograr el Campeonato.
IMAGEN PARA LA HISTORIA
Colca su insignia en la Torre de Campeones en el que es su séptimo Mundial, el primero con Ducati y sin Honda.
OTRA INSIGNIA MÁS
Nueva pieza para el piloto español, que volverá a poner su nombre en la Torre de Campeones. Once años han pasado desde su primer título. Es una de las vueltas más espectaculares del deporte.
LA CELEBRACIÓN DE MARC
'More than a number'. 'Más que un número'. Ese es el nuevo 'slogan' de Marc Márquez, que iguala a Rossi con siete Mundiales en MotoGP y se queda a uno de Agostini. Se coloca un casco rojo especial y entra ahora en el Pit Lane con la bandera de España en mano.
LO CELEBRA DUCATI
Por partida doble. Victoria para Bagnaia en una carrera que se le acabó complicando y Campeonato del Mundo para Marc Márquez en su primer año con la moto oficial de Ducati.
CUARTO MUNDIAL EN MOTEGI
Es la cuarta vez en su carrera deportiva que consigue alzarse con el Mundial en este circuito. Trazado mágico para Marc.
¡LÁGRIMAS DE CAMPEÓN!
Llorando Marc Márquez mientras disfruta de su vuelta a la gloria. Gritos de rabia y de alegría. Cinco años después, vuelve a tocar la cima del motociclismo.
¡¡MARC MÁRQUEZ, CAMPEÓN DEL MUNDO!!
¡Lo vuelve a hacer el de Cervera! ¡Primer título Mundial con Ducati! ¡¡Séptimo Mundial en MotoGP, el noveno de su carrera!!
¡ÚLTIMA VUELTA!
V 24/24. ¡Lo tiene Márquez! Últimos metros para volver a ser Campeón del Mundo...
DOS VUELTAS PARA EL FINAL
Acaricia el Mundial Marc Márquez. Siguen los problemas de Bagnaia, que parece que puede aguantar. Dos segundos de diferencia entre los dos.
¡SE A CERCA MARC!
V 21/24. Diferencia de 2,6 segundos entre las dos Ducati, sigue recortando tiempo Márquez.
¡MÁS PROBLEMAS PARA BAGNAIA!
V 20/24. ¡Sale muchísimo humo blanco de la moto del italiano! Márquez le recorta más de un segundo en pocas vueltas. Caras largas en el muro de Ducati.
¡¡A LA GRAVA ACOSTA!!
V 19/24. Se va larguísimo el murciano en la curva 1, que evita caerse pero pierde una cantidad de posiciones incontable. Vía libre para Álex Márquez, que es 6º.
CAE ACOSTA
V 18/24. Ha perdido el ritmo el murciano de KTM, que está ya en la 6ª plaza, presionado por Álex Márquez.
EL ADELANTAMIENTO DE MÁRQUEZ
Así fue el adelantamiento de Marc Márquez a Pedro Acosta:
¡PROBLEMAS PARA BAGNAIA!
V 15/24. Ha salido humo blanco de su moto. Saltan todas las alarmas en Ducati, aunque parece que ha sido un susto momentáneo.
MIR ADELANTA A ACOSTA
V 14/24. Cae el de KTM en favor de Joan Mir, que tiene más ritmo. Lo celebra el circuito, que vuelve a ver a una Honda en el podio.
ABRE HUECO MARC
V 13/24. Se despega el de Ducati, que le saca ya 1,2 segundos a Acosta. Bagnaia sigue primero a 3,8 segundos de Márquez. Imparable el italiano. Álex Márquez, sigue 7º.
¡MÁRQUEZ SE PONE 2º!
V 11/24. ¡Adelanta a Acosta en la curva 3! Cambio de ritmo del español, que quiere firmar la mejor carrera posible para ser campeón.
SE VA LARGO MARC
V10/24. Sufriendo ahora el de Cervera. Se va largo en una curva, pero aguanta la 3ª posición. Acosta, Márquez y Mir, en la lucha por el 2º puesto.
SE ACERCA MIR
V 6/24. Se pega al grupo Joan Mir, que se une a la pelea con Márquez y Acosta. Por delante, Bagnaia a 1,8 segundos.
AGUANTA ACOSTA
No logra Márquez tirarle la moto al murciano. Con este resultado y el 7º puesto de Álex, Marc sería campeón.
¡SE TOCAN MORBIDELLI Y QUARTARARO!
A punto de irse al suelo el francés, que cae hasta la 9ª posición tras el susto. Álex Márquez es 7º.
SE VA BAGNAIA
Mucho ritmo el de italiano. Se despega Acosta, que empieza a ser presionado por Márquez.
¡¡ARRANCA LA CARRERA!!
Aguanta 3º Márquez, Acosta sube a la 2ª plaza y Bagnaia sigue 1º. Mir cae hasta la 4ª plaza. Acosta presiona ya a Pecco.
¡¡WARM UP LAP!!
Última prueba en Motegi. Carrera número 17 de 22 en este campeonato. Día que puede pasar a la historia del deporte español...
PILOTOS EN PARRILLA
Todo listo para que comience el Gran Premio. Últimos instantes antes del fuego real. 24 vueltas por delante en Motegi que pueden definir al campeón.
¿QUÉ PASÓ EN LA SPRINT?
Bagnaia lideró la clasificación y dominó en la sprint. Márquez fue 2º y Acosta, 3º. Álex Márquez solo logró la 10ª posición. De repetirse, Marc sería campeón...
¿EL RIVAL? SU HERMANO
El título se queda en casa. En la de los Márquez, más concretamente. Solo Marc o Ález pueden ser campeones del mundo, y todo apunta a que puede serlo Marc. Ser primero o segundo le basta para coronarse hoy como heptacampeón del mundo de MotoGP, el noveno en su carrera. Sacarle más de seis puntos a su hermano también es otra opción para salir en hombros hoy de Motegi.
MÁRQUEZ, A IGUALAR A UN HISTÓRICO
Ese histórico no es otro que Valentino Rossi. El piloto italiano logró siete títulos mundiales en la categoría reina. En esta ocasión, el de Cervera puede igualar al que un día fue su ídolo y lo puede hacer en Motegi, en Japón, donde ya se ha proclamado campeón en otras tres ocasiones.
PARRILLA DE SALIDA
Así comenzará este Gran Premio de Japón:
- 1º Bagnaia
- 2º Mir
- 3º Marc Márquez
- 4º Acosta
- 5º Quartararo
- 6º Morbidelli
- 7º Marini
- 8º Álex Márquez
- 9º Bezzecchi
- 10º Fernández
¡MUY BUENOS DÍAS!
Día histórico para el motociclismo. Día histórico para el deporte español. Hoy, seis años después, Marc Márquez puede volver a tocar lo más alto. Hoy, Marc Márquez puede volver a coronarse como campeón del mundo de MotoGP desde las 07.00.
¡¡BIENVENIDOS AL GRAN PREMIO DE JAPÓN!!
Todos los focos puestos en él. Todos los focos puestos en Marc Márquez. El de Cervera puede conquistar su noveno título mundial si consigue se primero o segundo. Al de Ducati también le vale la opción de que su hermano le recorte seis puntos o menos, independientemente de la diferencia de posiciones. Puede ser un día histórico para Marc, para el motociclismo y para el deporte español y mundial. Márquez, camino a agrandar su leyenda. Os lo contamos aquí, en 'laSexta'.