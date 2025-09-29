Horario y dónde ver en TV la final del ATP de Tokio en la que Carlos Alcaraz buscará revancha ante Fritz

El tenista murciano jugará su novena final consecutiva, la décima del año, después de remontar en semis a Casper Ruud para medirse al número cinco del mundo en un partido por el título.

Carlos Alcaraz ya está en la final del ATP de Tokio, la novena consecutiva desde Montecarlo para el murciano en una temporada espléndida. El número 1 del mundo continua con buenas sensaciones aunque ha tenido que remontar en la semifinal en Japón ante Casper Ruud.

El noruego sorprendió a un Carlitos que se impuso con claridad en los dos siguientes sets (6-3, 3-6, 4-6) para meterse en una final en la que se medirá al estadounidense Taylor Fritz. El número 5 del mundo se cita con el murciano después de ganar a su compatriota Jenson Brooksby en la otra semifinal (6-4, 6-3).

Alcaraz llega al partido, después de superar un susto en el debut ante Sebastián Báez por una torcedura de tobillo, con un nivel de tenis excelso. De hecho, el propio murciano reconocía en declaraciones posteriores a su enfrentamiento de cuartos ante Brandon Nakashima que puede estar en el "mejor momento de su carrera".

Ahora, el de El Palmar tendrá la oportunidad de confirmar sus sospechas con la consecución de un nuevo título precisamente ante el último tenista que le venció. Taylor Fritz dominó a Carlos Alcaraz el pasado 21 de septiembre en la 'Laver Cup' en un enfrentamiento que ganó en dos sets el estadounidense (6-3, 6-2). La revancha permitiría al murciano sumar su octavo título de 2025 antes de volver a competir el próximo 3 de octubre en el Master 1000 de Shanghái.

Horario y dónde ver

El enfrentamiento por el título del ATP500 de Tokio entre el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz y el número 5, Taylor Fritz, tendrá lugar este martes 30 de septiembre a las 11:00 horas (18:00h en Japón).

El evento se podrá ver en directo en España a través de 'Movistar+' y la página web de 'laSextaDeportes' ofrecerá una cobertura en la que se informe de los eventos más destacados que sucedan durante el partido.