"Una oportunidad más..."
Así fue la promesa que Marc Márquez le hizo a su abuelo en su peor momento con las lesiones
Su abuelo Ramón, en pleno calvario de lesiones, le pidió que se retirara ya... pero Marc le pidió una oportunidad más. Así fue la conversación completa.
Hace dos años Marc Márquez no sabía si podía pilotar una moto. Su abuelo, Ramón, ya fallecido, le pidió que lo dejara. Fue en un documental de 'DAZN', cuando estaba en pleno proceso de operaciones en el brazo antes de abandonar el equipo Honda y marcharse a Gresini.
"Si va bien, gas... si no colgaré el mono y te haré caso", le decía Marc a su abuelo Ramón en una comida junto a su hermano Alex y su madre.
Él tenía claro el camino que debía seguir, retirándose de MotoGP: "Es lo que deberías hacer".
"¿Ahora ya? Ahora no, una oportunidad más. Una oportunidad más sí que me la das. No puedo colgar ya el mono. Una más...", reaccionó Marc.
Pero Ramón tenía claro que Marc no le iba a escuchar: "Si valiera mi voto, no. Lo que yo te diga no me vas a hacer ni caso".
Dos años después Márquez se ha vuelto a convertir en campeón del mundo de MotoGP. Y su emoción recordando a su abuelo y sus lágrimas han dado la vuelta al mundo.