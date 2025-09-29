El firme mensaje de un campeón del mundo sobre Álex Palou: "No entiendo como no está en la F1"

Jaques Villeneuve, expiloto y campeón de la F1 en 1997, cree que el español, tetracampeón de la IndyCar, debería estar compitiendo en el 'Gran Circo'.

Álex Palou es una de las grandes figuras del automovilismo mundial. El piloto español se coronó hace unos meses en la IndyCar conquistando su cuarto mundial. Sus éxitos en la competición estadounidense ya situaron su nombre como uno de los posibles candidatos a ocupar un asiento en la Fórmula 1.

Sin embargo, es una situación que no se ha dado y que incluso el propio Palou descartó disimuladamente cuando ganó su cuarto mundial. El rendimiento de algunos fichajes en el 'Gran Circo' está muy lejos de lo que se debe esperar de un piloto de F1.

Es por ello que Jaques Villeneuve, campéon del mundo de Fórmula 1 en 1997, no se explica como se firman piloto de Fórmula 2 o de academias pudiendo contar con estrellas como Palou: "Por el momento, no vemos ese brillo en ningún piloto joven. Es muy difícil saber qué nos depara el futuro".

"Por alguna razón, la Fórmula 1 no está prestando atención a lo que está sucediendo en Estados Unidos, como en la IndyCar, y a qué pilotos podrían o no podrían ser potenciales pilotos de Fórmula 1. Creo que alguien como Alex Palou, todavía no entiendo por qué no está en Fórmula 1. No tiene sentido. ¿Por qué preferirías a un piloto de Fórmula 2?", ha reconocido el canadiense en unas declaraciones para 'GPBlog'.

Es evidente que Palou podría ser una de las grandes apuestas de la Fórmula 1. Sin embargo, debido a su edad y a lo consolidado que está en la IndyCar, su llegada al 'Gran Circo' parece, por el momento, un supuesto poco probable.