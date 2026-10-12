¿Es ilegal la salida de Jorge Martín en el GP de Indonesia?

Una toma de momentos antes de comenzar la carrera ha hecho saltar la polémica sobre si el madrileño estaba adelantado en la salida. El reglamento es claro al respecto.

Jorge Martín consiguió subirse al podio en el Gran Premio de Indonesia. El de San Sebastián de los Reyes consiguió firmar un buen tercer puesto quedando por delante de Marc Márquez, al que le volvió a quitar el liderato del Mundial.

Jorge superó al de Cervera pero se quedó atrás en la pelea con sus compañeros de equipo y fábrica. Marco Bezzecchi no quiso renunciar a una de las pocas oportunidades de reengancharse a la lucha por el título y Raúl Fernández aprovechó su buen ritmo para ser segundo.

Sin embargo, ha surgido la polémica en torno a la figura de Martín debido a una toma en la que se ve como cabe la posibilidad de que Jorge esté algo adelantado a la línea que marca su casilla de salida. El reglamento es contundente en este aspecto y sanciona contundentemente si sales por delante de su posición.

Aún así, la imagen no termina de ser del todo esclarecedora ya que, según reglamento, la rueda debe estar tocando más allá de la línea de la casilla para que sea sancionable. Una situación que no parece que se dé de manera evidente en la salida de Jorge.

El madrileño salió de Mandalika con dos puntos de ventaja sobre Marc y ahora será el GP de Australia el que dictamine quién continuará liderando el Mundial de MotoGP. Todo cuando la pelea por el título entra en su fase más crítica y emocionante.

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