"Son comentarios de bar": el jefe de Ducati se pone serio cuando le preguntan por Marc Márquez

Davide Tardozzi, team manager del equipo italiano, ha negado tajantemente que el desarrollo de la Demosedici esté enfocado al estilo de Marc.

Conforme ha ido avanzando la temporada, y tras los visto en el Gran Premio de Indonesia con el sexto lugar de Marc Márquez como el mejor resultado de Ducati, se ha hablado mucho sobre si el desarrollo de la Demosedici se ha ido adaptando al estilo del vigente campeón..

Sobre ello le preguntó 'Moto.it' a Davide Tardozzi en Mandalika, y el team manager del equipo italiano se puso muy serio al respecto.

"No lo creo y estoy totalmente en contra de quienes afirman que Marc Márquez ha orientado el desarrollo hacia sus propias necesidades. No es en absoluto cierto que Márquez se haya hecho una moto a su medida, eso son comentarios de bar", señaló.

De hecho, aprovechó para mandar un 'dardo' a su otro piloto: "Quienes participan en el desarrollo de la moto saben perfectamente qué se ha hecho para él y qué se ha hecho para otros pilotos, como Pecco, a quien quizá no le haya funcionado".

"Por ejemplo, Pecco tiene un carenado diferente al de Marc y durante mucho tiempo ha utilizado una aerodinámica distinta en el basculante. Cada uno de nuestros pilotos oficiales, incluidos Diggia y Álex, tiene la posibilidad de elegir los componentes que prefiere. Nosotros no hacemos la moto para Marc Márquez, no es así", zanjó.