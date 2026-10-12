¿Ayudará Alex a Marc Márquez para derrotar a Aprilia?: "Lo tienen bastante claro..."

El piloto de Gresini considera que el "pronto" para hablar de ayudas, pero seguro que llegará el momento en el que habrá que "valorar" qué se hace y qué no.

"Marc tendrá que hacer esos malabares suyos"

Finalizado el Gran Premio de Indonesia y a falta de cinco citas para que se consuma el calendario de MotoGP para 2026, Jorge Martín es líder del Mundial con 355 puntos.

Con 185 unidades aún en juego, Marc Márquez se encuentra a dos del de San Sebastián de los Reyes y con un colchón de 44 puntos sobre Marco Bezzecchi.

En plena recta final de campeonato ya se está hablando mucho de ayudas y órdenes de equipos que puedan darse.

De hecho, uno de los jefes de Aprilia se manifestó sobre las posibles ayudas entre Martín y Bezzecchi, pero no fue el único.

En declaraciones que publica 'As', Alex Márquez también se refirió a las mismas: "Se está viendo que en Aprilia lo tienen bastante claro, quieren el título y están hablando con todos, así que será el momento de Ducati, pero creo que es un poquito pronto".

"Creo que aún queda y nosotros tenemos que hacer nuestras carreras. Luego cuando estemos ahí en la batalla en cada domingo, habrá que valorar todo", añadió.