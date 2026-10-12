Pedrosa analiza la "batalla" entre Marc Márquez y Jorge Martín por el Mundial de MotoGP

Tras lo visto en Indonesia y dada la superioridad de Aprilia, el expiloto deposita toda la presión sobre Ducati.

Finalizado el Gran Premio de Indonesia y a falta de cinco citas para que se consuma el calendario de MotoGP para 2026, Jorge Martín es líder del Mundial con 355 puntos.

Con 185 unidades aún en juego, Marc Márquez se encuentra a dos del de San Sebastián de los Reyes y con un colchón de 44 puntos sobre Marco Bezzecchi.

En 'DAZN', Dani Pedrosa analizó cómo está el campeonato tras un fin de semana 'salvado' por el '93' en Mandalika.

"Obviamente un sexto no es el mejor resultado hoy y también viendo la diferencia que tenía Aprilia sobre Ducati, pero el conjunto total del fin de semana ha sido muy bueno para él", ha señalado.

De hecho, el 'Samurái' pone la pelota en el tejado de Ducati: "Para mí, yo creo que ahora es un poco el trabajo que se plantean para las siguientes carreras que quedan, un poco con Ducati, con Dall’Igna, cómo van a afrontar esas carreras y si puede Ducati ofrecerle a Marc algún extra o si lo único que van a intentar es trabajar con el setting lo máximo que puedan para las últimas carreras".

Pedrosa cree que la lucha se alargará hasta la cita final en Valencia: "Ayer vimos como Márquez cogía el liderato, hoy Martín lo recupera, 2 puntos arriba, 3 puntos abajo, impresionante la batalla que tienen por el mundial".