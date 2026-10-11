¿Vía libre para Márquez y Martín? Bezzecchi se 'borra' de la pelea por el Mundial: "Está más perdido..."

El italiano deja una llamativa reflexión después de haber ganado en Indonesia. No se ve con muchas posibilidades de competir con Marc y Jorge hasta el final.

Marco Bezzecchi es el tercero en discordia en la pelea por el Mundial. El italiano era el gran favorito a principio de temporada cuando ganó las primeras tres carreras. La Aprilia era por entonces muy fuerte y en la lucha por el título ni se divisaba a Marc Márquez, que tenía pendiente una doble operación.

Marco, a medida que Marc y Jorge fueron sumando puntos, fue perdiendo confianza hasta el punto de encadenar tres 'ceros' seguidos en carreras de domingo. Una estadística que a día de hoy le sigue pasando factura en la clasificación general.

Bezzecchi está, a falta de cinco carreras, a 46 puntos de Jorge Martín. Una cifra más que salvable en los próximos grandes premios, pero Marco no lo ve así. Tras su victoria en Mandalika, el italiano ha sorprendido dejando una reflexión muy llamativa.

Para él, el título está mucho más lejos que cerca y, aunque se niega a rendirse por su equipo, no puede evitar reconocer que le parece complicado salvar la ventaja con Marc y Jorge: "En este momento quedan pocas carreras. Sin duda, el mundial está más perdido que ganado".

"Pero eso no cambia mi forma de pensar ni mi forma de trabajar con el equipo. Me sale de forma natural no rendirme, simplemente soy así. Y debo decir que me he encontrado en mi camino a mucha gente que es como yo y me gusta trabajar con ellos", confiesa Bezzecchi en declaraciones que recoge 'Motosan'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido