El honorable gesto de Márquez con Di Giannantonio tras su accidente en la 'sprint' de Austin

El catalán se fue al suelo al comienzo de la carrera y se llevó por delante al piloto de VR46, lo que le costará una 'Long Lap' en la carrera. Tras la 'sprint', Marc tuvo un bonito gesto con 'DiGia'.

Marc Márquez ha sido sancionado por parte de Competición de Carrera en Austin y tendrá que realizar una 'Long Lap' en la carrera del domingo. Ocurrió por un lance con Fabio Di Giannantonio. El ilerdense, tras caerse de su Ducati, derribó al italiano durante la 'sprint' del sábado. Ahora, el heptacampeón de MotoGP tendrá que cumplir con lo impuesto en los primeros compases de la carrera larga.

Tras el accidente se vio a Marc disculparse sinceramente con su rival: "Lo siento, te habría golpeado así que me metí por dentro, solté el freno y entré pero quería salir de la pista porque me había quedado atrás y no podía parar la moto".

Más enfadado se mostró el italiano tras bajarse de la moto, aunque es optimista tras lo demostrado este fin de semana, donde ha logrado la 'pole' y lo visto en Brasil: "El trabajo estaba hecho. Estoy contento con lo que estoy haciendo. Hice la 'pole' y estaba en condiciones de ganar. Me centro en mi trabajo y en sacar todo lo que tenga para mañana. No tengo tiempo de cabrearme".

Y cerraba con un directo mensaje que delataba su desacuerdo, a pesar de brindarle una sonrisa al piloto de Ducati: "Estate atento mañana".

En el resto de la parrilla, Jorge Martín fue quién se llevó la prueba seguido de cerca por Pecco Bagnaia. Por otro lado, Pedro Acosta también ha tenido que afrontar una sanción que le saca del podio logrado, tras no cumplir con la norma de presiones mínimas de los neumáticos. Terminó siendo relegado al octavo lugar.