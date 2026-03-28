La desafortunada caída de Marc Márquez en la 'sprint' de Austin

El de Cervera perdió el control de su moto cuando intentaba adelantar a Fabio Di Giannantonio en la lucha por la tercera plaza. Marc se llevó puesto al italiano dejando a ambos fuera de las posiciones de arriba.

Marc Márquez se ha ido de vacío en la 'sprint' del Gran Premio de Las Américas. El de Cervera no ha podido evitar irse al suelo tras haber disputado solo una vuelta de la carrera corta. En la curva uno, Marc intentó adelantar a Fabio Di Giannantonio pero perdió el control de su moto y terminó arrollando también al italiano.

Todo en una acción muy desafortunada en la que las 'prisas' le jugaron una muy mala pasada a Marc. El de Ducati quiso recuperar rápido la tercera plaza, que había perdido a manos del propio 'DiGia', pero tras culminar la pasada no pudo evitar caerse.

Marc suma otro 'cero' esta temporada después de una victoria en la última carrera corta celebrada en Brasil. La salida del nueve veces campeón del mundo había sido espectacular llegando a ganar hasta tres posiciones. De poco le valió.

Aún así, de cara a la carrera del domingo, el de Ducati ha dejado buenas sensaciones en cuanto a poder ganar un buen número de posiciones en el comienzo de la prueba. Marc terminó en la decimo séptima posición en la 'sprint' en una nueva complicada situación para el vigente campeón.