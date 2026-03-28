La llamativa reacción de Bezzecchi cuando le preguntan por la polémica con Márquez

El italiano se 'hizo el loco' después de la 'qualy' cuando le tocó hablar de la acción en la que obstaculizó al nueve veces campeón del mundo.

Marc Márquez no ha podido firmar la mejor clasificación en el Gran Premio de Las Américas. El de Cervera sigue sin sentirse del todo cómodo sobre la Ducati dejando ver ciertas dificultades que aún tienen que ver con su hombro derecho. No hay que olvidar que fue operado hace unos meses.

En Austin, solo ha podido marcar el sexto mejor tiempo. Todo en una sesión en la que el ilerdense ha tenido varios 'rifirrafes' con otros pilotos. El más destacado ha sido el que ha tenido con Marco Bezzecchi. Marc venía para marcar la vuelta rápida pero se encontró con que un movimiento del de Aprilia le obstaculizó.

El vigente campeón dejó una visible muestra de su enfado haciendo evidentes aspavientos recriminándole a Bezzecchi la acción. Más tarde, Marc negaba con la cabeza cuando aún estaba sobre su moto. Aún así, el que verdaderamente sorprendió tras la 'qualy' fue el propio Marco.

"No lo sé, no he visto nada", aseguró el italiano en 'Dazn' cuando le preguntaron por la polémica acción con Márquez. Una reacción llamativa que se anotó en su momento por parte de los comisarios para investigarla más a fondo e intentar decretar si es merecedora o no de sanción.