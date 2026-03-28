La soberbia última vuelta de Jorge Martín para arrebatarle la victoria a Bagnaia en la 'sprint' de Austin

El madrileño firmó su victoria número 17 en formato de sábado dejando una exhibición espectacular en la que llegó a recortarle algo más de un segundo a 'Pecco' en la última vuelta. Es el nuevo líder del Mundial de MotoGP

Jorge Martín ya no es el 'tapado'. El de Aprilia había sorprendido estás primeras carreras dejando buenos resultados pero no estaba en las quiniela en la pelea por el título. Tras la 'sprint' en Austin, ya lo está.

Jorge se ha puesto líder del mundial después de firmar una victoria agónica y espectacular en la carrera corta del GP de Las Américas. El de San Sebastián de los Reyes había comenzado bien y poco a poco fue ganando posiciones.

A pocas vueltas para el final, Jorge era tercero detrás de Bezzecchi, que era segundo, y de 'Pecco' Bagnaia, que desde la salida se colocó primero y a partir de ahí no soltó el liderato. El turinés conservó la primera plaza hasta la última vuelta.

Aprovechando un error de Bezzecchi (se fue al suelo), Jorge se puso segundo y no dudó en ir a por la victoria. A dos vueltas del final, Bagnaia le sacaba más de un segundo. Una distancia que Martín hizo desaparecer con una exhibición de pilotaje y que terminó culminando adelantando al italiano a pocas curvas del final.

Jorge presenta, tras esta victoria, su candidatura al título. El madrileño dejó una actuación memorable apoyado en una Aprilia que sigue dando la sensación de que está bastante por delante del resto de motos.