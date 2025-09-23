Ahora

MotoGP

Un ex de Honda tiene claro cuándo se retirará Marc Márquez: "Si ve a alguien más fuerte..."

Livio Suppo, ex de Honda, dice que en cuanto Marc "capte que hay alguien más fuerte" que él, se planteará retirarse de MotoGP.

Marc Márquez Marc Márquez Getty

Marc Márquez llegó a Ducati para volver a luchar por títulos mundiales de MotoGP. Y en este 2025 está a punto de sumar el noveno. Podría ser en Japón, el fin de semana que viene. Si le saca tres puntos a su hermano Marc ya podrá celebrar su noveno campeonato del mundo.

Con respecto a su futuro más allá del título de este año, un ex de Honda cree que Marc no se lo empezará a plantear hasta que vea un rival que le pueda superar de verdad.

Así lo dice Livio Suppo en palabras que recoge 'Motosan': "Cuanto más gana un piloto, más relajado está y se vuelve imbatible...".

"Ahora Marc es más consciente de sus fuerzas", dice Suppo.

Sólo parará si encuentra un rival que le pueda superar. Algo que actualmente no pasa en el mundial: "Cuando capte que hay alguien más fuerte que él, parará".

"Márquez no disfruta si no gana...", dice para cerrar Suppo.

El domingo, en la cita de Motegi, la casa de Honda, Márquez podría celebrar su noveno título mundial. El primero con la Ducati, la moto con la que está arrasando a todos sus rivales en 2025.

