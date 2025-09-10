Gibernau y el debate entre Márquez y Rossi: "¿El mejor de la historia? Hay hechos irrefutables..."

El dos veces subcampeón de MotoGP no se moja y dice que lo más importante es "ser el mejor en tu momento": "Todo esto depende de quién conteste".

¿Quién es el mejor piloto de la historia de MotoGP? El debate se estrecha entre Marc Márquez y Valentino Rossi. El español va a lograr este curso su noveno título y se ha metido de lleno en la pelea. El expiloto Sete Gibernau no se moja, pero tiene claro que lo más importante es "ser el mejor en tu momento".

En 'AS', el doble subcampeón de MotoGP habla de la eterna comparación: "No lo sé. Es difícil, pero lo que está claro es que hay que ser el mejor de tu momento. Todo esto depende de quién conteste. Hay unos hechos que son irrefutables y para lo demás habrá quien sea más fan de Marc y más fan de Valentino. Lo que creo es que hay que disfrutar a Marc, porque es admirable que una persona que ha pasado por lo que ha pasado Marc esté haciendo lo que está haciendo. La única duda que alguien puede tener con él es si es capaz de gestionar mentalmente su situación, pero el talento... el que haya puesto en duda alguna vez el talento de Marc es que no entiende mucho de lo que está hablado".

Los define como dos "'killers'": "Cada uno ha sido diferente, a su medida, pero al final son dos 'killers'. Se parecen mucho en que ganan mucho. La consecuencia de muchas cosas hace que ganes y ellos son dos 'killers'".

Sobre Marc y un nuevo título ahora con Ducati, Sete dice que los hechos hablan por sí solos: "No hay mucho que decir de Márquez, porque con los hechos basta. Si haces una foto de los hechos, das respuesta a cualquiera. Sus números no son susceptibles de nada, son una realidad y hay que admirarlos y disfrutarlo mientras él quiera estar aquí".

No será en Misano, pero la fiesta sí se podría celebrar en Japón dentro de dos carreras. Porque Marc está arrasando y ya nadie, tampoco su hermano Alex, puede arrebatarle el título.