Los expertos de la F1 colocan a Alonso entre los mejores a pesar del desastre de Aston Martin: "Tenía otros planes..."

La suspensión del AMR25 dijo adiós cuando Fernando estaba en la séptima posición, muy por encima de las prestaciones de su coche una vez más.

Fernando Alonso no pudo completar la gesta en Monza porque su Aston Martin le abandonó. Un fallo en la suspensión que el equipo sigue investigando le obligó a retirar el coche cuando pilotaba séptimo. Una posición muy por encima de las prestaciones que tenía el AMR25 en este trazado.

Por eso los expertos de la Fórmula 1 han colocado a Fernando entre los mejores. Le dan la quinta mejor nota con un notable, un 8.

"Aston Martin esperaba sufrir en Monza, pero Fernando Alonso tenía otros planes. Después de crearse su camino hacia la Q3, cuando su compañero de equipo, Lance Stroll, cayó en Q1, el bicampeón del mundo brilló en carrera y estaba en camino de sumar un buen puñado de puntos, hasta que la suspensión de su coche falló al pasar por los pianos", publican en el ranking de la competición.

Un final "cruel" para el asturiano: "Cruelmente acabó con la tarde de Fernando".

A Max Verstappen, ganador por delante de los McLaren, los expertos le dan el 10: "Después de aprender muchas lecciones tras un fin de semana duro en Monza la temporada pasada, la dupla Verstappen y Red Bull volvió a su mejor versión en el Templo de la Velocidad en 2025".

"Un gran esfuerzo por parte de Max para llevarse la Pole y romper el récord de la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1. Actuación similar para ganar la carrera el domingo, en la carrera más rápida de la historia. Simplemente precioso", explican en este ranking en el que también destaca Gabriel Bortoleto con una nota de 8,4.