La emoción de Lorenzo con la gesta de los hermanos Márquez: "La gente no aprecia lo suficiente..."

El expiloto de MotoGP dice que lo que está ocurriendo este año es historia de la competición: "Van a ser campeón y subcampeón".

La fiesta de los hermanos Márquez en Montmeló es una de las imágenes de la temporada de MotoGP. Alex logró la victoria y Marc quedó segundo. Pero al de Ducati se le vio más sonriente y emocionado que en sus victorias, que han sido muchas. Y Jorge Lorenzo afirma que estamos viviendo historia en el campeonato.

En 'DAZN', Lorenzo habló de la celebración: "Con ese abrazo me quedo porque escenifica el increíble momento que están viviendo en esa familia, el hecho de que nunca en la historia de ningún deporte, yo creo, ha pasado de que dos hermanos terminasen primero y segundo al final de una competición mundial en el deporte".

Porque todo apunta que serán campeón y subcampeón. Es cuestión de tiempo. Podría confirmarse ya en Japón dentro de dos carrera: "Marc Marc y Alex van a ser campeón y subcampeón de MotoGP, es algo muy fuerte. Es muy bestia".

"Es ese abrazo, esa imagen del abrazo, de que Marc estuviese tan contento con esa segunda posición, incluso más contento que muchas de sus victorias, por el hecho de que Alex finalmente ha ganado una carrera estando él en pista o terminando la carrera sin caerse, es alucinante. Es un momento histórico. Yo creo que mucha gente no aprecia lo suficiente de lo que está pasando", dice el que fuera campeón de MotoGP.

Lorenzo tiene claro que está viviendo historia en el campeonato. Dos hermanos pugnando por un mundial al más alto nivel.

Y con un Alex que todavía tiene más mérito. Con una satélite, la Gresini, está por encima de la Ducati oficial de Pecco Bagnaia. Ya con dos victorias, Jerez y Barcelona, en su palmarés.