Ecclestone explota por las decisiones de McLaren: "Prefieren que Norris sea campeón"

El que fuera jefe de la Fórmula 1 cree que McLaren está perjudicando a Oscar Piastri para que no se proclame campeón del mundo.

Las polémicas decisiones de McLaren con Oscar Piastri y Lando Norris están provocando muchas reacciones en el mundo de la Fórmula 1. En general no se entiende que en Monza obligaran a Oscar a devolver la posición cuando por una parada lenta del equipo había ascendido a la segunda plaza.

Bernie Ecclestone, el que fuera jefe de la Fórmula 1, ha indicado en declaraciones que publica 'Motorsport' que McLaren está tomando decisiones para que Piastri no se proclame campeón y sí lo haga Lando Norris.

"En el equipo McLaren siguen hablando de equidad... pero, ¿es justo que Piastri sea penalizado por un error cometido por el equipo? No", reflexiona después del Gran Premio de Italia, donde se vieron sorprendidos por Max Verstappen y su Red Bull.

Y lanza la 'bomba': "McLaren preferiría a un campeón del mundo llamado Lando Norris".

El equipo papaya se equivocó en la parada y Ecclestone cree que eso no es excusa para pedirle a Piastri que ceda la posición: "Errores como las paradas en boxes o los daños en el motor y las roturas de suspensión se han vuelto más raros, pero forman parte del deporte. McLaren debería haberlo aceptado y dejar las posiciones como estaban".

El australiano mantiene el liderato del campeonato. Posee 324 puntos por 293 de Lando. Pero todavía restan ocho citas en el mundial. Todo puede pasar en McLaren... y a este paso uno de sus dos pilotos se acabará rebelando contra estas decisiones. Sobre todo si le perjudican tanto como a Piastri en Monza.