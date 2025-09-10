Polonia derriba varios drones rusos que "violaron repetidamente" su espacio aéreo durante un ataque a Ucrania

Los detalles El mando del Ejército polaco asegura que las áreas amenazadas son las provincias de Podlaquia, Mazovia y Lublin, en el este del país, e invita a la población a "quedarse en casa".

Polonia ha derribado varios drones rusos que invadieron su espacio aéreo durante un ataque a Ucrania, elevando al máximo su nivel de alerta. Las provincias afectadas son Podlaquia, Mazovia y Lublin, donde las fuerzas armadas han instado a la población a permanecer en casa mientras localizan los objetos derribados. Estas medidas buscan asegurar el espacio aéreo y proteger a los ciudadanos. El primer ministro, Donald Tusk, ha confirmado la operación y el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, está en contacto con la OTAN. El aeropuerto Varsovia-Chopin ha suspendido temporalmente sus vuelos. Polonia ha desplegado sus defensas aéreas y las de la OTAN, marcando su primera intervención en el espacio aéreo desde la invasión rusa de Ucrania.

Polonia ha derribado durante la noche del miércoles varios drones que invadieron su espacio aéreo en el marco de un nuevo ataque de Rusia contra Ucrania. El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas ha elevado al máximo su nivel de alerta después de que su espacio aéreo haya sido "repetidamente violado por objetos tipo drones" lanzados por parte de Rusia.

Las provincias afectadas se encuentran al este del país, y son Podlaquia, Mazovia y Lublin. Las fuerzas armadas instan a la población a "quedarse en casa" mientras se llevan a cabo operaciones militares que tienen como objetivo "localizar los objetos derribados", para lo cual se han "activado todos los procedimientos necesarios" y se han "desplegado armas y personal".

Las fuerzas armadas explican que estas operaciones "son de carácter preventivo y tienen como objetivo asegurar el espacio aéreo y proteger a la ciudadanía, especialmente en las zonas adyacentes a la zona amenazada".

La Policía polaca ha informado que han encontrado uno de los drones derribados en la región de Lublin. "A las 5:40 horas, en el pueblo de Czosnowka, la policía ha confirmado el hallazgo de un dron dañado", recogen en un comunicado.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha confirmado que en estos momentos se está llevando a cabo "una operación relacionada con las múltiples violaciones del espacio aéreo polaco". El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha asegurado estar "en contacto permanente con el comando de la OTAN", pidiendo a la población "mantener la calma" y no acercarse a los restos de estos drones en caso de encontrarse con ellos.

Los vuelos del aeropuerto Varsovia-Chopin, cancelados de forma temporal

El aeropuerto Varsovia-Chopin suspendió temporalmente sus vuelos después de que el espacio aéreo sobre una parte de Polonia haya sido cerrado mientras se llevan a cabo estas operaciones, un espacio que incluye al propio aeropuerto. "El aeropuerto permanece abierto, pero no se realizan operaciones de vuelo en este momento", explican. Sobre las 8:00 horas de este miércoles, los vuelos volvieron a operar con normalidad una vez acabada con la operación sobre el terreno.

Polonia ha decidido desplegar tanto sus propias defensas aéreas y como las de la OTAN para derribar los drones rusos. Esta es la primera vez que Varsovia ha intervenido en su espacio aéreo durante la invasión rusa de Ucrania.

Tusk ha informado a la OTAN de las medidas que han tomado respecto a estos objetos y mantiene activa la vigilancia en caso de que vuelvan a producirse nuevas violaciones de su espacio aéreo. "Este es un acto de agresión que ha representado una amenaza real para la seguridad de nuestros ciudadanos", ha criticado el Ejército polaco.