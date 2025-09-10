El pesimismo de Red Bull que pone en alerta a Verstappen: "No vamos a estar al nivel de Ferrari o Mercedes..."

Laurent Mekies, jefe de la escudería de las bebidas energéticas, dice que en las nuevas normas de 2026 partirán con una clara desventaja con respecto a los grandes.

Red Bull se queda sin motores Honda para el curso que viene y trabajará en uno propio junto a Ford. Un reto enorme, asumiendo desde ya que no estarán al nivel de Ferrari o de Mercedes. Así de contundente se ha mostrado el nuevo jefe de la escudería, Laurent Mekies.

Después del GP Italia, en 'Racing News 365', Mekies ha dicho que esperan un año "de mucho trabajo".

"Nos espera un año de mucho trabajo duro, con muchas noches de insomnio el próximo año para intentar alcanzar el nivel adecuado. Pero es un reto que se parece mucho a un reto de Red Bull, y eso nos encanta", dice el nuevo jefe de la escudería de las bebidas energéticas.

Pronosticó Toto Wolff, jefe de Mercedes, que Red Bull no estaría en la pelea... y Mekies lo confirma: "Creo que Toto tiene razón al decir que es un Everest para escalar, eso es lo que es. Es una locura tomar la decisión de fabricar tu propia unidad de potencia, como ha hecho Red Bull. Es un reto increíble. Es el tipo de locuras que hace Red Bull, así que es una sensación genial".

"No subestimamos lo loco que es. Estos tipos lo han estado haciendo durante 90 años o algo así. Así que sería una tontería por nuestra parte pensar que vamos a llegar aquí y, desde el principio, estar al nivel de Ferrari o Mercedes. Eso sería una tontería", señala el jefe de Max Verstappen y de Yuki Tsunoda.

¿Cuál podría ser su posición? En Red Bull no se mojan y asumen que va a ser un 2026 de sufrimiento: "No vamos a poner una cifra a dónde creemos que llegaremos, porque no creo que nadie la tenga, pero sabemos que empezamos con una montaña que escalar".