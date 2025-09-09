Un agente de MotoGP señala al "único" piloto con un talento similar a Marc Márquez

Lejos de apostar por Alex Márquez, PeccoBagnaia o Pedro Acosta, Carlo Pernat asegura que el nombre de Fabio Quartararo está sobre la mesa de Ducati.

"No tiene nada que envidiar a Marc"

Con Marc Márquez acariciando su noveno Mundial y con Alex afincado en una segunda plaza que difícilmente se le escapará, cada vez surgen más dudas en torno a PeccoBagnaia.

Si no pasa nada raro, el italiano seguirá en el equipo oficial de Ducati en 2026, pero si su rendimiento no mejora notablemente la próxima temporada, los de BorgoPanigale podría explorar nuevas opciones.

Sobre este aspecto ha reflexionado Carlo Pernat, representante de Enea Bastianini, en una entrevista en 'MOW Magazine'.

Y es que por mucho que suene el nombre de Acosta, el italiano cree que puede haber una gran sorpresa.

"El corazón me hace decir Enea Bastianini, la lógica me hace decir Pedro Acosta, pero el instinto me hace mencionar el nombre de Fabio Quartararo", ha explicado.

De hecho, el agente considera que el campeón del mundo en 2021 es el único piloto de la parrilla con un talento similar al del ilerdense.

"Fabio en este momento es el único que, en términos de talento puro, no tiene nada que envidiar a Marc y verlo en una moto que simplemente no lo pone en condiciones de luchar es un pecado deportivo mundial", ha zanjado.