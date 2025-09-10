Ahora

¡Enhorabuena!

Úrsula Corberó anuncia que espera su primer hijo con Chino Darín con esta bonita imagen

Con esta bonita imagen que ya acumula más de un millón de 'me gusta', Úrsula Corberó ha anunciado que está embarazada de su primer hijo junto a su pareja, el actor Chino Darín.

ursula

Úrsula Corberó ha anunciado que espera su primer hijo junto a su pareja, el también actor Chino Darín. A través de su cuenta de Instagram, la actriz ha compartido una bonita imagen en la que se puede ver su abultada barriga de embarazada.

"Esto no es IA", ha escrito Úrsula Corberó para evitar que se piense que la imagen, que ya acumula más de un millón de 'me gusta', es una broma. La pareja se conoció hace diez años cuando hacían de pareja ficticia en una serie de televisión.

Las 6 de laSexta

  1. Polonia derriba varios drones rusos que "violaron repetidamente" su espacio aéreo durante un ataque a Ucrania
  2. Sesión de control, en directo | El Gobierno encara su primera derrota del curso político con el 'no' a la reducción de la jornada laboral
  3. Trump señala a Israel tras "bombardear unilateralmente" a Qatar: "Fue una decisión de Netanyahu, no mía"
  4. Koldo García acordó reunirse con Delcy Rodríguez tres meses después de la salida de Ábalos del Gobierno
  5. El Gobierno da luz verde a la nueva ley antitabaco: prohibido el consumo de tabaco a menores y fumar en terrazas
  6. Secuestrado y torturado durante tres días por sus compañeros: el plata o plomo del narcotráfico ya está Cádiz