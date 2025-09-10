Úrsula Corberó anuncia que espera su primer hijo con Chino Darín con esta bonita imagen

Con esta bonita imagen que ya acumula más de un millón de 'me gusta', Úrsula Corberó ha anunciado que está embarazada de su primer hijo junto a su pareja, el actor Chino Darín.

Úrsula Corberó ha anunciado que espera su primer hijo junto a su pareja, el también actor Chino Darín. A través de su cuenta de Instagram, la actriz ha compartido una bonita imagen en la que se puede ver su abultada barriga de embarazada.

"Esto no es IA", ha escrito Úrsula Corberó para evitar que se piense que la imagen, que ya acumula más de un millón de 'me gusta', es una broma. La pareja se conoció hace diez años cuando hacían de pareja ficticia en una serie de televisión.