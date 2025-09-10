La Flotilla para Gaza denuncia un segundo ataque con drones contra uno de sus barcos

Los detalles El organizador de la Flotilla acusa a Israel de llevar a cabo los ataques. Las autoridades tunecinas, que negaron el primero de los ataques, no han hecho comentarios sobre el segundo, y el Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto.

La Flotilla Global Sumud ha denunciado un segundo ataque de un dron en las últimas horas contra una de sus embarcaciones. La Flotilla, que busca romper el bloqueo naval de Israel y entregar ayuda humanitaria a Gaza, afirmó en un comunicado que todos los pasajeros y la tripulación resultaron ilesos.

Las autoridades tunecinas negaron el primer ataque y no, por el momento, no han hecho comentarios sobre el segundo. El organizador de la Flotilla acusa a Israel de llevar a cabo el ataque, mientras el Ejército israelí no hizo comentarios.

"Israel continúa violando el derecho internacional y aterrorizándonos. Navegaremos para romper el bloqueo de Gaza, hagan lo que hagan", señaló a Reuters Saif Abukeshek, miembro del comité directivo de la GSF. La Flotilla publicó un video en Instagram del presunto ataque, que muestra un objeto luminoso impactando el barco y el incendio a bordo.

Tras el ataque, cientos de personas se congregaron cerca del puerto ondeando banderas palestinas y coreando consignas contra Israel y Estados Unidos. El grupo afirmó que el Alma, con bandera británica, sufrió daños por incendio en su cubierta superior.

Varias ambulancias acudieron al puerto con urgencia. La Flotilla cuenta con el apoyo de delegaciones de 44 países, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg y la política de izquierda portuguesa Mariana Mortagua.

Israel ha mantenido el bloqueo en el enclave costero desde que Hamás tomó el control de Gaza en 2007, argumentando que es necesario para prevenir el contrabando de armas. El bloqueo se ha mantenido durante la guerra actual, que comenzó cuando Hamás atacó el sur de Israel en octubre de 2023, matando a 1.200 personas y tomando a unos 250 rehenes, según los recuentos israelíes.